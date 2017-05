'The Guardian': Ativistas que investigam fábrica de calçados de Ivanka Trump na China desaparecem

Matéria publicada nesta quarta-feira (31) pelo The Guardian conta que um homem foi preso e dois estão desaparecidos na China depois de investigarem uma empresa chinesa que fabrica os sapatos de uma marca de Ivanka Trump.

Segundo a reportagem Hua Haifeng foi pega pela polícia sob suspeita de vigilância ilegal. Hua trabalhou para organizações de direitos trabalhistas há mais de uma década e estava investigando uma fábrica no sul da província de Guangdong para o grupo de direitos humanos da China.

Hua, de 36 anos, tentou viajar para Hong Kong na semana passada, mas foi parada na fronteira. Mais tarde, ele foi questionado pela polícia em Shenzhen, uma cidade na fronteira com Hong Kong, e foi libertado. Ele então viajou para a província de Jiangxi e desapareceu, antes que sua esposa fosse notificada pela polícia.

"Eu estava com medo quando a polícia me chamou, eu estava tremendo com uma mistura de medo e raiva", disse Deng ao Guardian, acrescentando que estava preocupada de que ela não seria capaz de sustentar seus dois jovens, assim como três parentes idosos sem sua renda .

O Guardian destaca que o caso ressalta a sensibilidade política de uma marca associada à família de Donald Trump, que repetidamente derrubou a China por ter levado empregos americanos na campanha, mas desde então se preocupou com o presidente Xi Jinping.

O próprio Trump recebeu dezenas de marcas registradas na China desde que se tornou presidente e os familiares de Jared Kushner, um assessor do presidente, foram capturados recentemente tentando atrair investidores ricos em desenvolvimentos de luxo, com a perspectiva de receber green card dos EUA em troca.

As ONG estrangeiras também foram submetidas a um maior escrutínio desde que Xi chegou ao poder em 2012, e uma lei recentemente promulgada exige grupos que operam no país se registrem na polícia.

Dois outros homens, Li Zhao e Su Heng, investigaram uma fábrica na província de Jiangxi que reúne sapatos Ivanka Trump e ainda estavam desaparecidos na quarta-feira, disse Li Qiang, diretor executivo da China Labor Watch. Ele acredita ter sido detido pela polícia sendo mantido na fábrica.

"Eu acho que eles foram detidos porque esta fábrica faz produtos para Ivanka Trump, então agora essa situação se tornou política e muito complicada", disse Li.

"Apelo ao presidente Trump, à própria Ivanka Trump e à sua marca para defender e pressionar a libertação de nossos ativistas".

Os ativistas disfarçados alegaram uma série de violações trabalhistas na fábrica, disse Li, incluindo o pagamento abaixo do salário mínimo legal da China, os administradores abusando verbalmente dos trabalhadores e "violações dos direitos das mulheres".

Li disse que entrou em contato com a marca Ivanka Trump em 27 de abril para informá-los sobre as violações trabalhistas e exortou-os a garantir que seus fornecedores estivessem cumprindo a lei chinesa, mas nenhuma alteração foi feita.

A marca Ivanka Trump recusou-se a comentar quando contactada pelo Guardian. Uma mulher que respondeu o telefone no Ganzhou, Jiangxi departamento de segurança pública disse apenas, "Estou ocupado agora", antes de desligar.

