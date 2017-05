Papa nomeia padre brasileiro para Dicastério para Família

O papa Francisco nomeou o padre brasileiro Alexandre Awi Mello como novo secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, informou o Vaticano nesta quarta-feira (31).

Com a nomeação, o sacerdote passa a auxiliar o cardeal Kevin Joseph Farrell, prefeito do dicastério desde 15 de agosto de 2016.

Nascido em 17 de janeiro de 1971 no Rio de Janeiro, Mello é diretor nacional do Movimento de Schoenstatt e membro do Instituto Secular Padres de Schönstatt desde 1992. Ele estudou Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade Católica de Santiago, no Chile.

Em 2000, o brasileiro se formou em Teologia na Alemanha e atualmente está concluindo o doutorado na Universidade de Dayton, em Ohio, nos Estados Unidos. Seu tema de estudo é "Maria-igreja, Mãe do povo missionário: o Papa Francisco e a piedade popular mariana no contexto teológico-pastoral da América Latina".

O Discatério para os Leigos, a Família e a Vida foi instituído por Francisco em junho de 2016 com o objetivo de adaptar os dicastérios da Cúria Romana às situações contemporâneas e também para se encaixar nas necessidades da Igreja.