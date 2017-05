Papa chama de 'abominável' atentado com carro-bomba em Cabul

O papa Francisco chamou de "abominável" o atentado ocorrido nesta quarta-feira (31) com um carro-bomba em Cabul, capital do Afeganistão, que deixou mais de 80 mortos e 350 feridos.

"Tendo recebido com tristeza a notícia do abominável atentado em Cabul e dos muitos mortos e gravemente feridos, o papa Francisco expressa as suas condolências a todos os atingidos por esse brutal ato de violência", afirmou um telegrama enviado em nome de Jorge Mario Bergoglio pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, à embaixada afegã na Itália.