Itália inaugura primeiro museu dedicado à publicidade

A cidade de Treviso, na Itália, inaugurou o primeiro museu sobre a publicidade na Itália, em um local que receberá quase 25 mil peças de alto valor da "Coleção Salce", a mais importante do país, que foi doada ao Estado.

Do esplendor da Belle Époque até o período entre as duas guerras mundiais - passando pelo "boom" da publicidade nos anos 1960, os cartazes de grande valor artístico poderão ser apreciados no local.

O museu foi inaugurado pelo ministro dos Bens Culturais e Turismo da Itália, Dario Franceschini, e se incorporou à rede de museus estatais italianos. O espaço foi distribuído em dois importantes edifícios estatais: o Complexo San Gaetano, destinado a mostras, e o Complexo Santa Margherita, que será destinado à conservação e valorização das obras.

Serão expostas ao público as 24.580 mil peças do colecionador italiano Ferdinando Salce e sua mulher, Regina Gregory - um tesouro que jamais tinha tido um local de exposição próprio e permanente.

Assim, o legado de "Salce", que disputa importância na Europa com o "Musée de la Publicité" (atual Museé des Arts Décoratives) de Paris, se transformou em um museu estatal, e pode ser definido como primeira instituição italiana dedicada exclusivamente à publicidade.

Segundo o Ministério de Bens Culturais e Turismo, por motivos de conservação e gestão, o acesso direto ao depósito das obras estará limitado a estudiosos, mas tudo o que não estiver fisicamente à disposição do público poderá ser acessado no site www.collezionesalce.beniculturali.it Desde abril, o local recebe mostras temporárias, abertas ao público, do Museu Salce, construído no imóvel histórico anexo à igreja de San Gaetano. A ideia é que, a cada quatro meses, terá uma seção, um tema ou um autor diferente, no chamado "ciclo de Ilustres Persuasões" A exposição atual, inaugurada no dia 27 de maio, é dedicada aos "Esplendores da Bella Époque", e ficará aberta ao público até dia 2 de julho. As exposições seguintes serão dedicadas aos períodos "entre as duas guerras mundiais" e "da segunda pós-guerra até 1962".

Em um período de pouco menos de um ano, está programada a apresentação ao público de cerca de 300 obras, em uma espécie de antologia da publicidade gráfica tal como selecionou e conservou "Nando" Salce, em um período que vai desde as compras de sua juventude, a partir de 1895, até seu falecimento, ocorrido em 1962.