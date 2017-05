Homem é preso com fuzil AR-15 no Trump Hotel de Washington

A Polícia de Washington prendeu nesta quarta-feira (30) um homem portando um fuzil AR-15, uma arma automática e dezenas de munições no interior do Trump International Hotel no centro da capital norte-americana.

Segundo a imprensa dos Estados Unidos, o homem se chama Bryan Moles, tem 43 anos, e é natural da Pensilvânia. Ele foi preso em um dos quartos do hotel durante a madrugada. Além dos armamentos encontrados no quarto, muita munição também foi encontrada no carro do homem.

O empreendimento da família do presidente Donald Trump fica a apenas cinco quarteirões da Casa Branca. Ainda de acordo com autoridades, Moles dizia ser um veterano do Exército e foi preso por posse ilegal de armas.