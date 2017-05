Explosão em zona diplomática de Cabul mata 80 e fere 350

Um caminhão-bomba explodiu nesta quarta-feira (31) na praça Zanbaq, zona diplomática de Cabul, capital do Afeganistão, e deixou mais de 80 mortos e 350 feridos. O ataque ocorreu no distrito de Wazir Akbar Khan, perto de várias embaixadas, do Palácio Presidencial e da sede da missão da "Resolute Support", coordenada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A explosão foi tão violenta que chegou a ser comparada a um terremoto, de acordo com testemunhas. Mais de 30 carros ficaram destruídos e estilhaços de vidros foram encontrados em um raio de um quilômetro de onde a bomba foi detonada. ONG's afegãs informaram que há 65 feridos internados no Hospital de Emergência de Cabul, mas que "dezenas de outros aguardam serem recebidos em pronto-socorros".

As vítimas são em maioria civis que trabalham para a companhia de telefonia móvel afegã Roshan. Alguns funcionários da embaixada alemã também estão entre os feridos, confirmou o Ministério das Relações Exteriores deo Afeganistão. Um conselheiro de segurança da Chancelaria afegã morreu.

Explosão ocorreu perto de embaixadas

O grupo extremista Talibã, que opera no país, negou qualquer envolvimento com o atentado à bomba. Nenhuma outra organização terrorista assumiu o ataque ainda.

Há cinco dias, o Estado Islâmico tinha convocado seus seguidores a cometerem atentados durante o Ramadã, o mês sagrado para os muçulmanos e iniciado no último sábado (27).