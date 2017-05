A Torre Eiffel apagará suas luzes à meia-noite desta terça-feira (30) em homenagem aos mortos de dois ataques terroristas ocorridos em Bagdá, no Iraque, que deixaram dezenas de mortos nas últimas 48 horas.

"Paris é solidária com Bagdá. Todos os meus pensamentos estão com as vítimas dos dois atentados ocorridos hoje e aos seus familiares", escreveu a prefeita, Anne Hidalgo, em sua conta no Twitter.