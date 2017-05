'The Guardian': British Airways perde meio bilhão de libras esterlinas após pane nos sistemas

Matéria publicada pelo The Guardian nesta terça-feira (30) conta que meio bilião de libras foi eliminado do valor de mercado do proprietário da British Airways, a IAG, após falhas no sistema operacional da empresa que derrubaram centenas de vôos no fim de semana.

A reportagem diz que as ações da IAG caíram mais de 4% para 588p em Londres na terça-feira, depois que os cancelamentos de vôos deixaram 75 mil passageiros presos no fim de semana do feriado bancário e interromperam os planos de viagem para muitos outros.

De acordo com o Guardian a BA cancelou todos os vôos que saíram nos aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, no sábado, quando os sistemas de check-in e de operação caíram. A divisão deixou a companhia aérea lutando para até mesmo localizar e contactar a sua equipe. Havia cenas caóticas no aeroporto. Os passageiros dormiram em tapetes de ioga nos andares terminais na noite de sábado, e vôos no domingo e segunda-feira também foram afetados.

> > The Guardian