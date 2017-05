Líderes de Itália e Canadá reforçam compromisso sobre clima

Os primeiros-ministros de Itália e Canadá, Paolo Gentiloni e Justin Trudeau, respectivamente, reafirmaram seu compromisso com o Acordo de Paris sobre o clima após uma reunião bilateral em Roma nesta terça-feira (30).

"Está claro para a Itália que o nosso compromisso pelos acordos de Paris continua e é um acordo sobre o qual não vamos desistir", disse Gentiloni ao ser questionado sobre a postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o documento.

Já Trudeau afirmou que o "acordo sobre o clima é a única solução para proteger o ambiente e criar postos de trabalho 'verdes'". O premier canadense ainda destacou que a aliança com os norte-americanos é muito importante, mas que "temos objetivos fundamentais aos quais não podemos renunciar, como o meio-ambiente".

Os dois países ratificaram seu compromisso com o acordo durante as reuniões entre os líderes do G7, que ocorreram na última semana em Taormina. O documento só não foi assinado por Trump.

Além do clima, os líderes de governo debateram questões econômicas, com Trudeau celebrando a implantação do "Comprehensive Economic and Trade Agreement", mais conhecido como Ceta, assinado entre a União Europeia e o Canadá.

"Dentro de algumas semanas, o acordo Ceta entrará em vigor e essa é uma ótima notícia para os europeus e também para os canadenses. É um acordo comercial que reduzirá barreiras comerciais entre o Canadá e seus parceiros europeus tornando mais econômica a compra de produtos europeus para as famílias canadenses e criando mais oportunidades para os empresários", ressaltou Trudeau.

Por sua vez, Gentiloni destacou as "excelentes relações" entre as duas nações, que tem "raízes antigas alimentadas por uma sintonia e uma visão comuns existentes entre nossos governos sobre muitos aspectos da conjuntura internacional".

Em particular, o premier italiano ressaltou os pontos em comum nas políticas de segurança internacional, luta contra o terrorismo, promoção do livre-mercado, necessidade de uma postura positiva no desafio da gestão imigratória e na paridade de gênero.