História de gato 'bígamo' vai parar nos tribunais da Itália

A história inusitada do gato "Fiocco" ou "Tequila" se tornou uma verdadeira "novela" em toda a Itália e foi parar nos tribunais de Gênova.

Isso porque o animal de quatro anos de idade foi, durante seus primeiros dois anos, companheiro fiel de sua dona. Depois disso, passou a frequentar outra casa próxima, a ponto de passar muitas noites ali, e se tornou o animal de estimação da segunda mulher.

Assim, o pequeno gato "bígamo" ganhou dois nomes: "Fiocco", da primeira dona, e "Tequila", da segunda.

Tudo corria bem, mas os problemas começaram a surgir depois que a segunda dona do bichano se mudou para outro bairro, em Struppa, Valbisagno, na periferia genovese, e levou o gatinho com ela.

A dona "oficial" do felino denunciou, então, sua ex-vizinha às autoridades por furtar seu animal de estimação, iniciando uma investigação pelo promotor local, ironicamente, chamado de Emilio Gatti.

O animal então, foi retirado da casa da segunda dona e devolvido à dona "original". No entanto, revoltada com o veredicto, a nova "proprietária" entrou com um recurso no tribunal e, após a avaliação dos magistrados, não houve a comprovação da primeira mulher como dona do felino. Com isso, "Tequila" voltou para a nova casa. No entanto, a primeira dona informou que vai entrar com um novo recurso, já que ninguém na Justiça de Gênova conseguiu fazer as duas mulheres entrarem em um consenso.