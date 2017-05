Após 3 dias de caos, voos da British Airways voltam ao normal

Após mais de três dias com problemas em voos que partiam dos aeroportos de Heathrow e Gatwick, os dois principais de Londres, a companhia aérea British Airways voltou a operar normalmente nesta terça-feira (30).

A falha no sistema de informática, que começou no último sábado (27), afetou dezenas de voos locais e internacionais e fez com que milhares de pessoas dormissem nos aeroportos a espera de realocação.

"Os nossos sistemas de informática foram retomados e hoje foram confirmados todos os voos previstos em Heathrow e Gatwick", informou a empresa em nota à imprensa. No entanto, há ainda problemas na restituição das malas dos passageiros afetados pela pane no sistemas durante o fim de semana.

De acordo com cálculos da mídia britânica, 75 mil pessoas foram afetadas pelo "caos" na companhia aérea e os prejuízos da British Airways podem chegar às 100 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 420 milhões).