Túmulo de Charles de Gaulle é vandalizado na França

O túmulo do ex-presidente da França Charles de Gaulle (1890-1970), situado em Colombey les Deux Églises, no nordeste do país, foi vandalizado no último sábado (27), quando se celebrava o Dia Nacional da Resistência.

Um homem entrou no cemitério, subiu na sepultura e deu dois chutes na base de uma cruz de mármore branco de um metro e meio de altura, fazendo-a cair. A depredação foi filmada pelas câmeras de segurança do local, que monitoram o túmulo do general 24 horas por dia.

De Gaulle morreu em novembro de 1970 e foi sepultado em Colombey les Deux Églises, onde tinha uma propriedade. No mesmo jazigo estão sua mulher, Yvonne, e sua filha, Anne.