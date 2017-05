Trump quebra silêncio e diz que 'confia totalmente' em genro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quebrou o silêncio sobre seu genro, Jared Kushner, e garantiu que o marido da sua filha Ivanka "tem sua total confiança". "Kushner está fazendo um trabalho ótimo para o país. Ele tem minha total confiança", afirmou o magnata republicano ao jornal "The New York Times".

"Ele é respeitado por todos e está trabalhando em projetos que nos fará economizar bilhões de dólares. Além disso, ele é uma ótima pessoa, o que acho que é o fator mais importante", ressaltou Trump.

O nome de Kushner está ao centro de uma polêmica internacional desde que o jornal "The Washington Post" revelou na semana passada que o genro de Trump teria pedido um "canal diretor" de comunicação com o governo russo na época da eleição do magnata. Segundo a reportagem, o objetivo do canal seria proteger as discussões de Trump de qualquer monitoramento dos serviços secretos.

A denúncia aumenta as suspeitas de que Trump tenha trocado informações confidenciais com Moscou e que o governo russa possa ter interferido nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016. (ANSA)