Queridinho na web, premier canadense é recebido pelo Papa

O papa Francisco se reuniu nesta segunda-feira (29) com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, com quem discutiu desafios internacionais abordados na cúpula do G7 de Taormina e as guerras no Oriente Médio.

De acordo com a Santa Sé, a reunião no Vaticano durou 36 minutos e ocorreu em clima cordial e risos. "Conversaram também sobre temas de integração e reconciliação, como a liberdade religiosa e problemas éticos", informou. De acordo com a mídia canadense, Trudeau, ao lado da sua mulher, Sophie, também pode ter convidado Francisco para visitar o país e apoiar a reconciliação com comunidades indígenas.

Os jornais tinham publicado que a intenção do premier era abordar as mudanças climáticas, o diálogo interreligioso e a crise imigratória com o Papa. Francisco presenteou Trudeau com exemplares de suas três encíclicas, "Laudato Sii", "Amoris Laetitia" e "Evangelii Gaudium", além da medalha do seu pontificado e de uma cópia da sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, explicando ao premier que assinou pessoalmente o documento.

O premier canadense está na Itália pela cúpula do G7, realizada entre os dias 26 e 27 de maio, em Taormina, na Sicília.

Na semana passada, Francisco recebeu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma audiência no Vaticano, e virou assunto nas redes sociais pela sua aparente consternação com o republicano.