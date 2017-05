Motorista bêbado invade calçada em Marbella, na Espanha

Um carro atropelou várias pessoas na noite de ontem (28), em Marbella, na Espanha, e provocou pânico com a suspeita de um atentado terrorista como os de Nice e Berlim. As autoridades, no entanto, confirmaram que foi apenas um acidente provocado pela rivalidade de duas gangues inglesas.

O veículo subiu na calçada da avenida Lola Flores e atingiu vários pedestres que estavam nas ruas para celebrar a "Champagne Party" em um beach club.

O motorista e mais um passageiros do carro foram presos. Ambos, de nacionalidade inglesa, estavam bêbados, de acordo com a polícia.

O carro tentava atropelar membros da gangue rival por vingança, mas o motorista perdeu o controle da direção ao tentar fugir de uma blitz e bater em outro veículo. Ao menos três pedestres ficaram feridos, além do motorista do carro, que está em estado grave, e de outros quatro passageiros. (ANSA)