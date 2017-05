Coreia do Norte testa novo míssil e menospreza apelo do G7

A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (29) um míssil que percorreu cerca de 450 quilômetros e caiu no Mar do Japão. O disparo ocorreu às 5h39 locais de hoje. Especialistas sul-coreanos acreditam que o míssil seja do modelo Scud e tenha sido lançado de alguma região de Wonsan, cidade da província de Gangwon. Caso o lançamento seja confirmado, será o terceiro modelo diferente de míssil testado pelo regime de Pyongyang nas últimas semanas, apesar dos apelos internacionais e ameaças de sanções para que o país interrompa seus testes militares e nucleares.

No fim de semana, os líderes do G7 reunidos em uma cúpula em Taormina, na Itália, concordaram em aplicar mais sanções à Coreia do Norte caso o país continue lançando mísseis. Os mísseis de tipo Scud, de origem soviética, usam carburante líquido e têm capacidade de 300 a 500 quilômetros, podendo cobrir todo o território sul-ccoreano. Recentemente, o país construiu um novo modelo, Scud-ER, com potência para percorrer o dobro de distância e atingir o Japão. O lançamento de hoje é o nono desde o início do ano e o terceiro desde 14 de maio, quando foi testado o Hwasong-12, vetor de médio-longo alcance que atingiu uma altitude de 2.111,5 quilômetros. O segundo teste ocorreu em 21 de maio, com o míssil terra-ar de médio alcance Pukguksong-2, cuja a produão em massa foi autorizada pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

Os países da Ásia, por sua vez, condenaram novamente o teste da Coreia do Norte. A Rússia criticou a manobra, mas também pediu que os outros países "mostrem moderação em atividades militares na região". Já a Coreia da Sul, uma aliada dos Estados Unidos, convocou de urgência uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. (ANSA)