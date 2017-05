Casa Branca comete gafe ao omitir nome de 'primeiro-marido'

A foto oficial de cônjuges dos líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) gerou grande polêmica nas redes sociais devido a uma gafe da Casa Branca. O governo dos Estados Unidos, ao publicar a imagem em seu site oficial, omitiu o nome de Gauthier Destenay, marido do primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, único líder europeu declaradamente homossexual.

Na publicação, a Casa Branca citou o nome de todas as primeiras-damas, menos o de Destenay. O mesmo aconteceu na postagem da foto publicada pela Casa Branca no Facebook. Horas depois, a publicação foi editada e o nome do cônjuge foi incluído. A omissão gerou críticas imediatas de internautas, que chamaram o ato de "desrespeitoso" e "repugnante". (ANSA)