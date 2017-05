Tiroteio no Mississippi deixa oito mortos

Um oficial de diligências adjunto e outras sete pessoas morreram na sequência de um tiroteio registrado no condado de Lincoln americano, sendo que o alegado agressor foi logo detido.

O serviço de diligências do condado de Lincoln, no estado do Mississippi, recebeu nesta madrugada um aviso telefônico sobre tomada de um refém e atendeu à chamada. O suspeito foi identificado como Willie Cory Godbolt, de 35 anos, informa o site MS News.

O homem desobedeceu às ordens das autoridades e respondeu ao apelo abrindo fogo contra os agentes. Em resultado de vários disparos, morreu um oficial de diligências e mais três pessoas.

Outras quatro vítimas mortais foram encontradas em duas moradias distintas. A agência Associated Press detalhou, se referindo ao gabinete de investigações local, que uma das casas se encontra na localidade de Bogue Chitto, enquanto outra moradia se encontra em Brookhaven. A zona fica a mais de 100 quilômetros da capital do estado, Jackson.

O refém, com 16 anos de idade, saiu ileso do tiroteio. O suposto agressor foi detido durante uma operação policial. Ainda não se sabe se o criminoso tinha alguma relação pessoal com todos os assassinados.

Um porta-voz do Gabinete de Investigações do Mississippi comunicou que as acusações ainda não foram apresentadas ao detido e seria "prematuro" falar sobre seus motivos.

Sputnik