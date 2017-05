Secretário de Segurança Interna dos EUA: Manter comunicação com a Rússia é 'uma coisa boa'

Manter qualquer canal de comunicação com a Rússia é "uma coisa boa", de acordo com o secretário de segurança nacional dos EUA, John Kelly.

Na sexta-feira, o The Washington Post informou que o genro do presidente dos EUA Donald Trump e consultor sênior, Jared Kushner, sugeriu ao embaixador russo para os Estados Unidos, Sergei Kislyak, a criar um canal de comunicação exclusivo com o governante. A alegada reunião entre Kislyak, Kushner e o ex-assessor presidencial dos EUA, Michael Flynn, teria ocorrido em Nova York em dezembro de 2016.

O secretário de Segurança Interna dos EUA, John Kelly, considera que manter qualquer canal de comunicação com a Rússia é "uma coisa boa".

"Qualquer maneira que você possa se comunicar com as pessoas, especialmente as organizações que talvez não sejam particularmente amigáveis ??conosco é uma coisa boa… Eu diria apenas que qualquer linha de comunicação com um país, particularmente um país como a Rússia, é uma coisa boa", disse Kelly em uma entrevista à ABC News.

"Bem, novamente, não sei tudo, não sei se tudo isso é verdade", disse Kelly, comentando essa informação.

Os Estados Unidos acusaram repetidamente a Rússia de se intrometer na campanha presidencial dos EUA, incluindo supostas tentativas de hacking. A investigação sobre a alegada interferência russa começou a pedido do governo Obama por suspeita de que Moscou pode ter ajudado a influenciar as eleições em favor de Trump.

Funcionários russos, incluindo o presidente Vladimir Putin e o chanceler Sergei Lavrov, disseram repetidamente que a Rússia não interferiu nos assuntos internos de estados estrangeiros.