Macron fala sobre sua atitude para com Trump e Putin

O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que conseguirá estabelecer relações calorosas com o presidente norte-americano Donald Trump e adicionou que também respeita seu homologo russo Vladimir Putin.

"Aquele Donald Trump que eu conheci tinha uma grande vontade de entender e ouvir. Ele é mais aberto do que todos pensam, ele gosta do contato direto e é capaz de mudar sua postura", disse Macron na entrevista à adição francesa Journal du Dimanche.

Além disso, Macron comentou sua atitude para com a Rússia: "Respeito a Rússia, convidei Vladimir Putin no âmbito do 300º aniversário das relações diplomáticas", disse o presidente francês, frisando que terá um "diálogo exigente" com a Rússia.

Macron destacou que os líderes dos EUA, da Rússia e da Turquia "prosseguem uma política de força", mas ele não está preocupado com isso, já que não crê na "diplomacia dos abusos públicos". Macron se pronunciou a favor do diálogo bilateral e disse que seu método é organizar novas reuniões para atingir o progresso.

Sputnik