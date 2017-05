Casa Branca ignora presença de "primeiro marido" em foto da OTAN

A presença de Gauthier Destenay, marido do primeiro-ministro de Luxemburgo e gay declarado, na fotografia das esposas de líderes mundiais na reunião da OTAN em Bruxelas foi um sucesso nas redes sociais. No entanto, a Casa Branca decidiu ignorar a presença de Destenay e omitiu sua nome na legenda da imagem oficial postada no Facebook.

A decisão imediatamente desencadeou críticas negativas de internautas, que chamou a omissão como "descaradamente desrespeitoso" e "repugnante". Após a controvérsia, horas depois de funcionários presidenciais foram forçados a editar e incluir o termo 'First Knight' (algo como Primeiro-Cavalheiro).

?O chefe do Governo luxemburguês, Xavier Bettel, é o primeiro líder europeu a se casar com uma pessoa do mesmo sexo. O casamento foi realizado há dois anos, meses depois do matrimônio gay adquirir status legal no Luxemburgo.

Sputnik