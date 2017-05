Angela Merkel: Europa não pode contar mais com EUA e Reino Unido

A chanceler alemã Angela Merkel afirmou que a Europa não pode contar mais com os outros e deve tomar seu destino em suas próprias mãos.

A edição sublinhou que a afirmação feita por Merkel no sábado (27), após a cúpula do G7, tem a ver com a nova administração Trump nos EUA e o futuro Brexit.

"Os tempos em que podíamos contar completamente com outros já passaram. Entendi-o nos últimos dias… Nós, europeus, temos que tomar nosso destino em nossas mãos", cita o jornal alemão Bild a chanceler.

Entretanto, Merkel disse que a Alemanha deve continuar a ter relações de amizade com os EUA e o Reino Unido, mas destacou a importância das boas relações com o presidente francês Emmanuel Macron.

Durante a cúpula na cidade italiana de Taormina, os líderes do G7 tentaram, entre outras coisas, acordar as ações para combater as alterações climáticas, mas falharam por causa da postura norte-americana que não se juntou ao consenso sobre o acordo de Paris. Trump escreveu no Twitter que tomará a decisão na próxima semana.

