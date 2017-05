G7 emite duro recado à Coreia do Norte e não descarta novas sanções

Em seu comunicado final, o G7 emitiu um comunicado com uma forte mensagem de repúdio aos testes militares da Coreia do Norte. Para o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, é a primeira vez que o grupo reconhece a tensão na península da Coreia como uma questão prioritária.

O comunicado também reafirmou a necessidade de Pyongyang cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e abandonar seus programas de mísseis nucleares e balísticos de forma "completa, verificável e irreversível". Segundo o documento, novas sanções não estão descartadas.

"A Coreia do Norte, uma das principais prioridades da agenda internacional, continua a apresentar novos níveis de ameaça à paz internacional e ao regime de não proliferação (de armas nucleares) por meio de suas repetidos e contínuos desrespeitos ao direito internacional", o G7 afirmou por meio de um comunicado conjunto.

Abe e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump passaram a maior parte de uma reunião de uma hora nesta sexta-feira discutindo o programa nuclear da Corea do Norte. Trump, que chamou o líder norte-coreano Kim Jong-Un de "um louco com armas nucleares", prometeu que o problema posto pelo ditador "será resolvido".

Sputnik