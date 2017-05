EI assume ataque contra ônibus de cristãos coptas no Egito

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado de ontem (26) contra um ônibus no Egito que levava cristãos coptas e o qual deixou 29 mortos e dezenas de pessoas feridas.

O ônibus transportava cristãos coptas para o monastério de Anba Samnuel, em Minya, no sul do país. Um grupo de homens armados abriu fogo contra o veículo e todo o ataque foi filmado em vídeo. O

s coptas frequentemente são alvos de atentados do Estado Islâmico no Egito e em outros países muçulmanos. Foi justamente para conter a perseguição de cristãos que o papa Francisco fez uma viagem ao Egito no fim de abril, ocasião em que se reuniu com líderes políticos e religiosos. Antes da visita de Jorge Mario Bergoglio, o EI tinha explodido duas igrejas coptas no país.