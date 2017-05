Coreia do Norte acusa Seul de violar espaço aéreo

Pyongyang acusou Seoul de promovoer voos de drones de vigilância dentro das fronteiras da Coreia do Norte.

Foi relatado pela agência de notícia estatal norte-coreana KCNA que um veículo aéreo não tripulado construído em conjunto por Coreia do Sul e Israel teria vioaldo o espaço aéreo de Pyongyan quatro vezes durante um período de onze horas.

A Coreia do Norte classificou o episódio como uma "provocação militar".

Durante a semana, a Coreia do Sul havia declardo que um objeto desconhecido por sobrevoou para a província oriental de Gangwon a partir do território norte-coreano. Em resposta, os militares sul-coreanos abriram fogo usando metralhadoras K-3. Mais tarde foi determinado que objeto era um balão com materiais de propaganda.

Sputnik