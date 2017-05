A polícia de Londres informou que a situação está sob controle no teatro "Vic Old", evacuado neste sábado (27) por uma ameaça de bomba.

De acordo com as autoridades, o caso "não é suspeito". "O local foi evacuado por precaução. A segurança do nosso público é a prioridade", informou a administração da casa de espetáculos.

O histórico teatro da capital britânica voltará a funcionar e seguirá com as apresentações no fim de semana.