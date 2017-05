Trump e May se comprometem com acordo pós-Brexit

Em meio à polêmica sobre o vazamento de informações sigilosas dos serviços de inteligência britânicos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tiveram uma reunião bilateral nesta sexta-feira (26), à margem da cúpula do G7 em Taormina, no sul da Itália.

No entanto o encontro não tratou sobre terrorismo, mas sim sobre negócios. Segundo fontes norte-americanas, os dois líderes reiteraram seu compromisso com um acordo comercial a ser assinado após a saída definitiva de Londres da União Europeia.

May foi a primeira líder internacional a visitar Trump na Casa Branca e vem tentando manter uma relação de proximidade com os EUA para se preparar para o pós-Brexit. Ainda assim, os dois governos entraram em rota de colisão nesta semana, após os serviços secretos dos Estados Unidos terem vazado informações à imprensa sobre as investigações do atentado de Manchester.

Em determinado momento, o Reino Unido chegou até a dizer que não compartilharia mais dados de inteligência com Washington, embora tenha recuado pouco depois.