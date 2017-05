Trump chega atrasado para foto oficial da cúpula do G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou atrasado nesta sexta-feira (26) para a cerimônia de abertura da cúpula do G7 em Taormina, na Itália.

Todos os líderes do grupo tiveram que esperar o magnata republicano chegar para tirar a tradicional fotografia em conjunto.

A fotografia e a abertura do G7 ocorreram no Teatro Greco, um dos monumentos de Taormina, na Sicília. Na foto, o premier italiano, Paolo Gentiloni, anfitrião do encontro, ficou ao centro, entre Trump e o francês Emmanuel Macron.