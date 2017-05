'Primeiro-marido' gay rouba cena entre mulheres na OTAN

A tradicional foto das primeiras-damas no jantar entre os líderes mundiais na conferência da Organização do tratado do Atlântico Norte (OTAN), em Bruxelas, está entre os assuntos mais comentados da internet. Isso porque a imagem ganhou a presença inédita de um "primeiro-marido": Gauthier Destenay é casado com o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel.

Além de Destenay, a fotografia tirada na última quinta-feira (25) ainda traz a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump; a francesa, Brigitte Macron; a rainha Matilde, da Bélgica; a primeira-dama da Turquia, Emine Gulbaran Erdogan; a esposa do secretário-geral da Otan, Ingrid Schulerud; além das primeiras-damas da Bulgária e Islândia.

Destenay é casado com o primeiro-ministro de Luxemburgo

O premier e Destenay estão juntos desde 2010, mas se uniram oficialmente em 2015, logo depois que o casamento gay passou a ser reconhecido judicialmente em Luxemburgo. Atualmente, Bettel é o primeiro e único primeiro-ministro homossexual do mundo.

"Eu tenho apenas uma vida, e eu não quero esconder a minha vida. Mas eu não era 'o candidato gay'. As pessoas não votaram em mim por eu ser gay ou heterossexual", disse em entrevista.