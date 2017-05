Primeiras-damas sobrevoam vulcão Etna e passam dia em Catânia

As primeiras-damas e primeiros-cavalheiros (maridos de chefes de Estado), que estão na Sicília, na Itália, onde acontece a cúpula do G7, sobrevoaram nesta sexta-feira (26) o vulcão Etna durante um passeio de helicóptero e desfrutaram de um almoço na cidade de Catânia.

A norte-americana, Melania Trump, fez a viagem em uma aeronave separada por motivos de segurança. Já a primeira-dama da França, Brigitte Macron; a esposa do premier canadense, Sophie Trudeau; a do japonês, Aki Abe; e o marido da chanceler alemã, Joachim Sauer, sobrevoaram o vulcão no mesmo helicóptero. Após o passeio, os cônjuges dos principais líderes mundiais encontraram em Catânia a esposa do primeiro-ministro da Itália, Manuela Gentiloni, e o prefeito da cidade, Enzo Biando, com quem participaram de um almoço na sede da câmara municipal.

Comandado pelo chef Pino Cuttaia, o cardápio da refeição foi repleto de produtos sicilianos, como o "arancino", um bolinho de arroz frito, e os deliciosos "cannoli", massa doce recheada com ricota. Além disso, todos os pratos foram acompanhados de bebidas típicas da Sícilia.

Depois do almoço, a comitiva conheceu o Teatro Grego Romano e fez uma visita guiada ao Monastério dei Benedettini. Nesta noite, eles assistirão ao lado dos líderes do G7 a um concerto da Orquestra Filarmônica alla Scala de Milão, e após seguirão para um jantar oferecido pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella.

A agenda acontece paralalamente às reuniões da cúpula do G7, que ocorre até amanhã (27) em Taormina.