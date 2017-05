Por segurança, Trump e Melania se ausentam de tour do G7

Guiados pelo primeiro-ministro da Itália, Paolo Gentiloni, os líderes do G7 fizeram um passeio nesta sexta-feira (26) pelo centro de Taormina, cidade da Sicília que recebe a cúpula do bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porém, não participou do tour.

Fontes locais disseram que a ausência do republicano ocorreu por motivos de segurança. A primeira-dama norte-americana, Melania Trump, também não viajou com os grupo de consortes do G7 para Catania, como estava previsto na agenda das esposas e maridos de líderes do G7.

Enquanto Brigitte Macron, Joachim Sauer, Akie Abe e Malgorzata Tusk já estavam no heliponto para partir para uma visita à Catânia, Melania foi vista pelas ruas de Taormina com Trump, sob um forte esquema de segurança. A cúpula do G7 começou nesta sexta-feira e a cidade de Taormina foi escolhida como sede do encontro por ser porta de entrada de imigrantes e refugiados na Europa.