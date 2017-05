O papa Francisco se disse profundamente atingido pelo "ataque bárbaro" contra os cristãos coptas no Egito e definiu a ação como "um ato de ódio insensato".

Jorge Mario Bergoglio enviou um telegrama, através do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, para o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, expressando sua sincera solidariedade a todas as pessoas vítimas desse "violento ataque".