May antecipa retorno do G7 e embarca para Londres

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, é a primeira líder a deixar a cúpula do G7 em Taormina, no sul da Itália.

Após os compromissos desta sexta-feira (26), a premier embarcou para Londres, embora a reunião só termine neste sábado (27).

A antecipação da partida de May já era prevista desde o início da semana por causa do atentado terrorista em Manchester, que matou 22 pessoas, o que forçou a primeira-ministra a abreviar sua estadia na Sicília.