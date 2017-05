Manchester prende mais um suspeito de participar de atentado

A Polícia da Grande Manchester anunciou nesta sexta-feira (26) a prisão de mais um suspeito de ter ajudado a realizar o atentado terrorista da última segunda-feira (22).

De acordo com o jornal "The Guardian", o homem preso tem 30 anos. Ao todo, oito pessoas foram presas no Reino Unido desde o dia do ataque e, entre elas, está o irmão do terrorista Salman Abedi, Ismail. O pai do autor da ação, Karam, e o irmão mais novo, Hashem, também foram detidos, mas estão em Trípoli, na Líbia.

Até o momento, apenas duas pessoas que haviam sido presas pela Polícia foram liberadas por não terem indícios de provas suficientes. Em coletiva de imprensa, as autoridades britânicas informaram que Salman Abedi fazia parte de uma "rede" de terroristas.

Ainda segundo o jornal britânico, os investigadores reconhecem que há membros dessa "rede" que estão "livres" e que as buscas continuarão até desmantelar toda a célula terrorista que existia em Manchester.

Já a revista "Times" informou que Abedi estava se preparando "há um ano" para realizar o atentado e que havia criado uma conta bancária, que foi desativada, para recolher e receber dinheiro para construir o explosivo usado ao fim do show de Ariana Grande.

O atentado matou 22 pessoas - incluindo crianças e adolescentes - e deixou mais de 60 feridos, sendo que muitos ainda estão em estado grave.