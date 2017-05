Macron se reúne com May e lamenta atentados terroristas

O recém-empossado presidente da França, Emmanuel Macron, reuniu-se pela primeira vez com a líder britânica, Theresa May, nesta sexta-feira (26), paralelamente à cúpula do G7, em Taormina, na Itália.

"Estamos ao lado do Reino Unido. Conhecemos esses tipos de ataques e faremos tudo que pudermos para reforçar a cooperação contra o terrorismo", disse Macron.

A cidade britânica de Manchester foi alvo de um atentado terrorista assumido pelo Estado Islâmico (EI) na última segunda-feira (22), que deixou mais de 20 mortos no show da cantora Ariana Grande.

Já a França foi o país com o maior número de atentados terroristas nos últimos anos, também cometidos pelo EI. Macron venceu as eleições francesas defendendo a permanência do país na União Europeia. Já May é a responsável por conduzir o processo de dissociação do Reino Unido da UE.

Como o G7 é o primeiro evento internacional de Macron, que tomou posse em 14 de maio, o francês terá uma série de outras reuniões bilaterais com líderes políticos, como o premier canadense, Justin Trudeau, e com o japonês Shinzo Abe. Estão também na agenda de Macron reuniões com o presidente do Níger, Mahamadou Issoufou, e da Tunísia, Béji Caid Essebsi, ambos em Taormina.