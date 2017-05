Jornalista franco-senegalês morre durante G7 de Taormina

O jornalista franco-senegalês Jean-Karim Fall, enviado das emissoras "France 24" e "Radio France Internationale" à cúpula do G7 em Taormina, no sul da Itália, morreu nesta sexta-feira (26) devido a um mal-estar súbito.

Fall tinha 59 anos e já havia sido correspondente na Costa do Marfim e no Gabão. Desde 1996, era chefe do serviço africano da "RFI". O presidente da França, Emmanuel Macron, telefonou para os familiares do jornalista, que chegarão à Sicília neste sábado (27).