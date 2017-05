Polícia prende mais um suspeito de ataque em Manchester

As autoridades britânicas prenderam a sétima pessoa suspeita de estar envolvida no ataque terrorista na Manchester Arena, no Reino Unido, durante o show da cantora norte-americana Ariana Grande na última segunda-feira (22).

O homem foi detido durante operação policial realizada na noite desta quarta-feira (24) na cidade inglesa de Nuneaton, cerca de 160 quilômetros ao sul de Manchester. No total, já foram presos cinco homens e uma mulher no âmbito da investigação do atentado, reivindicado pelo grupo jihadista Estado islâmico (EI), que deixou 22 pessoas mortas e 64 feridas.

No entanto, na manhã desta quinta, segundo a imprensa local citando a polícia de Manchester, a única mulher detida foi liberada por falta de acusações. Até o momento, seis suspeitos permanecem presos após operação de controle antiterrorismo.Na última terça-feira (23), a polícia deteve o irmão mais novo de Salman Abedi, terrorista suicída que explodiu um artefato de fabricação caseira na bilheteria da Manchester Arena.