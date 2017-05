Papa escolhe novo líder da Conferência Episcopal Italiana

O cardeal e arcebispo de Perugia, Gualtiero Bassetti, de 75 anos, foi escolhido nesta quarta-feira (24) pelo papa Francisco para ser o novo presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI).

Bassetti era o primeiro na lista de três nomes enviada pela entidade ao líder da Igreja Católica, que também incluía o bispo de Novara, Francesco Giulio Brambilla, e o cardeal e bispo de Agrigento, Francesco Montenegro.

O arcebispo de Perugia substitui o cardeal e arcebispo de Gênova, Angelo Bagnasco, que estava no cargo desde março de 2007. "Pretendo trabalhar junto com todos os bispos, obrigado pela confiança que me deram. Meu primeiro pensamento vai ao Santo Padre pela coragem que demonstrou ao confiar a mim essa responsabilidade no crepúsculo de minha vida", disse Bassetti.

A CEI é semelhante à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e possui grande influência no debate político na Itália. "Estou certo de que, nos próximos anos, a CEI continuará fornecendo uma importante contribuição ao progresso espiritual e civil da República", disse, por meio de uma nota, o presidente do país, Sergio Mattarella.

Bassetti é cardeal desde fevereiro de 2014 e já havia sido vice-presidente da CEI, entre 2009 e 2014. Suas missas costumam abordar problemas da sociedade, como as mortes no trabalho, o desemprego, a prostituição, as drogas e a corrupção.