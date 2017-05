Evento na Itália celebrará 70 anos da Lambretta

A cidade de Adria, no norte da Itália, organizará um encontro europeu para comemorar os 70 anos da Lambretta, uma das scooters mais famosas do mundo. O evento acontecerá entre os dias 1º e 4 de junho, no autódromo local, e reunirá motonetas de todo o velho continente.

Organizado pelo Clube da Lambretta da Itália, associação com quase 3 mil sócios e mais de 20 mil Lambrettas (todas em perfeito estado de conservação), o encontro terá um cortejo que atravessará as mais belas estradas da região.

O evento contará com a participação de mais de 1,8 mil amantes da moto, incluindo italianos, britânicos, suíços, norte-americanos, australianos e até brasileiros.

A Lambreta surgiu em 1947, em Lambrate (distrito de Milão que deu nome à motoneta), graças a Ferdinando Innocenti, rei dos tubos de aço, e aos engenheiros Pierluigi Torre e Cesare Pallavicino, que projetaram o veículo.

A Lambretta se tornou um grande sucesso em muito pouco tempo.

Foi produzida em diversos modelos por cerca de 25 anos e construída sob licença em países como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Indonésia, Paquistão, Turquia, Espanha e Índia. Nos quatro dias do encontro, os participantes poderão admirar alguns modelos históricos, como a "Siluro", que bateu recordes de velocidade, e a D150 de Cesare Battaglini, famoso por suas incríveis viagens pelo mundo com sua scooter.