Decreto anti-imigração de Trump sofre nova derrota judicial

Um tribunal de apelação federal da Virgínia, no oeste dos Estados Unidos, rejeitou nesta quinta-feira (25) um recurso da Casa Branca e manteve o veto ao decreto do presidente Donald Trump que proíbe a entrada de cidadãos de seis países muçulmanos.

Com isso, o caso deve ser debatido pela Suprema Corte, que dará a palavra final sobre o assunto. A ordem executiva, uma das primeiras medidas do republicano no poder, vem sendo alvo de uma intensa batalha judicial e motivo de preocupação entre islâmicos.

A versão inicial previa a proibição da entrada de cidadãos de sete nações: Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

No entanto o decreto foi barrado pela Justiça, e a Casa Branca decidiu alterá-lo.

Na segunda ordem executiva, o Iraque foi retirado do texto, que também teve mudanças para não parecer uma punição a países islâmicos, e sim uma medida de segurança. Se entrar em vigor, a proibição valerá por pelo menos 90 dias.