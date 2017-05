Cúpula do G7 em Taormina vira selo na Itália

O Teatro Greco, um dos principais pontos turísticos de Taormina, virou tema de um selo comemorativo dedicado à próxima cúpula do G7, que acontecerá nos dias 26 e 27 de maio, nessa pequena cidade da Sicília.

O selo é formado pela imagem do antigo teatro com a praia ao fundo e pelo logotipo da reunião do grupo na Itália, que imita as formas do monumento.

A peça custará 95 centavos de euro e será impressa a partir desta sexta-feira (26), com tiragem limitada a 600 mil exemplares. O Teatro Grego, que está em ótimo estado de conservação, foi construído no século 3 a.C., em um dos pontos mais altos de Taormina.

A atração fica aberta diariamente, e o ingresso custa oito euros. Além disso, sedia concertos e outras manifestações artísticas durante os meses mais quentes do ano.