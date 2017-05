Bomba explode em carro de ex-premier grego Lucas Papademos

Uma bomba explodiu no carro em que o ex-primeiro-ministro grego Lucas Papademos estava nesta quinta-feira (25) em Atenas. De acordo com as primeiras informações, o ex-premier e o motorista ficaram feridos. O jornal "Kathimerini" informou que o explosivo estava dentro de um envelope, que foi detonado assim que Papademos o abriu.

Além dos dois, estava no carro um funcionário do Banco da Grécia, que não se feriu. O ponto da explosão está interditado pela polícia e os bombeiros estão atuando no local.

Papademos, 69 anos, é economista e foi premier do país por seis meses entre os anos de 2011 e 2012. Entre os anos de 2002 e 2010, atuou como vice-presidente do Banco Central Europeia (BCE).