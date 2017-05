Alarme de bomba volta a colocar Manchester em alerta

Uma suspeita de bomba mobiliza a polícia e agentes de segurança nesta quinta-feira (25) no Reino Unido, há quatro dias de um atentado terrorista que deixou mais de 20 mortos em Manchester. A polícia de Manchester tinha informado que atendia a uma denúncia em uma universidade em Trafford, mas depois corrigiu a informação.

De acordo com o último anúncio das forças de segurança, a chamada do alarme de bomba se refere à rua em Limby, no distrito de Hulme, que fica perto da Universidade de Manchester e ao lado de Old Trafford.

Ainda não se sabe se esta operação tem relação com o atentado da última segunda-feira (22), o qual ocorreu ao fim do show da cantora americana Ariana Grande na Manchester Arena. O ataque foi assumido pelo grupo extremista Estado Islâmico e realizado com uma bomba caseira.

O terrorista, identificado como Salman Abedi e originário de Manchester, morreu na ação, mas a polícia britânica já prendeu seis pessoas por suposta ligação com o ataque, entre eles o irmão do suicida, Ismail Abedi.