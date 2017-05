Trump se compromete com Papa para combater fome no mundo

Durante seu encontro com o papa Francisco nesta quarta-feira (24), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renovou o compromisso de seu país para combater a fome no mundo e se comprometeu a reservar US$ 300 milhões do orçamento para o tema, informou a Casa Branca.

O dinheiro será destinado, especialmente, para as crises humanitárias no Iêmen, Sudão, Somália e Nigéria.

"Os EUA e a Santa Sé compartilham muitos valores fundamentais e buscam comprometer-se globalmente para promover os direitos humanos, combater os sofrimentos humanos e proteger a liberdade religioso", escreveu em nota a Casa Branca.

Além disso, durante o encontro que contou com a presença do secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, o mandatário ainda discutiu como os EUA, a Santa Sé e a comunidade internacional podem trabalhar juntos para combater o terrorismo.