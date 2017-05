OTAN aprova entrada em coalizão contra Estado Islâmico

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) aprovou nesta quarta-feira (24) sua entrada como membro ativo da coalizão internacional que combate o Estado Islâmico (EI) no Oriente Médio.

A decisão foi tomada em uma reunião entre os embaixadores da aliança militar e contou até com a anuência de França e Alemanha, que inicialmente se mostraram contrárias à ideia. A entrada da OTAN na coalizão será oficializada nesta quinta-feira (25), durante sua reunião de cúpula em Bruxelas, na Bélgica.

No entanto isso não significa que a aliança militar participará ativamente de combates na Síria e no Iraque. "Não houve nenhum pedido para que a OTAN tenha algum papel de combate na coalizão anti-ISIS [como também é conhecido o EI]. No Afeganistão, tivemos um papel de combate, mas agora faremos treinamento e consultoria", disse o secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg.

A OTAN é formada por 28 países, sendo quase todos eles da Europa, com exceção de Canadá e Estados Unidos. Desde a posse de Donald Trump, Washington vem cobrando um maior envolvimento militar e financeiro de seus parceiros europeus na aliança, principalmente no combate ao terrorismo.