Macron pede prorrogação de estado de emergência na França

Após o atentado da última segunda-feira (22) em Manchester, na Inglaterra, o presidente francês Emmanuel Macron pediu ao Parlamento que aprove a prorrogação do estado de emergência até o dia 1º de novembro.

A medida, solicitada pelo ex-presidente François Hollande, entrou em vigor após os atentados de 2015, que mataram 130 pessoas na capital francesa, e terminaria no dia 15 de julho.

Esta é a 6ª vez que o estado de emergência será prorrogado.

Macron tomou a decisão após uma reunião de segurança realizada nesta quarta-feira (24), na qual as autoridades francesas estudaram o impacto do ataque em Manchester e novas medidas de proteção para a população francesa. "Nossa prioridade é garantir, a longo prazo, o maior nível de segurança possível contra uma ameaça que estamos combatendo em todas as frentes", afirmou o premier francês, Edouard Philippe.

O presidente também pediu que o governo do país elabore um Projeto de Lei para reforçar os meios de segurança permanentemente.