Jornal publica fotos de suposto explosivo de Manchester

Imagens tiradas no local do atentado da última segunda-feira (22) em Manchester mostram que o terrorista Salman Abedi carregava a bomba em um leve recipiente de metal escondido dentro de um colete preto ou de uma mochila azul da marca Karrimor.

As fotos foram publicadas com exclusividade pelo jornal norte-americano "The New York Times", que diz que as autoridades britânicas acreditam que o explosivo tenha sido acionado por meio de um pequeno detonador na mão esquerda de Abedi.

Restos indicam que a bomba estava em colete ou mochila

As análises iniciais não descobriram ainda o tamanho e o tipo da bomba, mas sugerem um dispositivo caseiro fabricado com bastante cuidado. Segundo o diário, imagens mostram que o explosivo espalhou estilhaços de metal capazes de perfurar portas e paredes.

A maioria das vítimas estava dentro de um círculo ao redor do terrorista, cujo possível torso foi alçado pela explosão e encontrado fora desse "anel letal" na entrada da Manchester Arena. O atentado ocorreu após um show da cantora norte-americana Ariana Grande e deixou 22 pessoas mortas.