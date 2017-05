Italiano sequestrado pela al-Qaeda na Síria aparece em vídeo

O italiano Sergio Zanotti, sequestrado em abril de 2016 por grupos ligados a al-Qaeda, apareceu em um vídeo divulgado pelo grupo na internet nesta quarta-feira (24).

O empresário de Brescia, de 57 anos, estava com barbas longas e vestia uma camisa azul. Ajoelhado em uma sala vazia, ele declarou: "Hoje é dia primeiro de maio. Me chamo Sergio Zanotti. Este é o segundo chamado que me deixam fazer".

Segundo o que disse o italiano, o vídeo teria sido gravado há quase um mês. No entanto, foi disponibilizado apenas nas últimas horas, em um canal no YouTube.

Zanotti apareceu pela primeira vez em uma gravação em novembro do ano passado. Nas imagens, que duram 16 segundos, o empresário afirmava estar encarcerado na Síria por sete meses, e pedia a intervenção do governo italiano para evitar uma "eventual execução".