Três manifestantes que pertencem ao grupo "No War" tentaram interromper o cortejo de veículos durante o trajeto do presidente Donald Trump pela via Nazionale, em Roma.

Eles foram denunciados pela Polícia por manifestação não autorizada, resistência e lesão ao público oficial. O grupo tentou barrar a passagem dos carros e um dos inspetores da Polícia de Estado quebrou um dedo ao tentar acalmar os manifestantes.