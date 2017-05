Explosões em Jacarta, na Indonésia, deixam mortos e feridos

Ao menos duas explosões em Jacarta, na Indonésia, espalharam pânico nesta quarta-feira (24) na capital do país. Em uma das ações, ao menos duas pessoas morreram - o suposto homem-bomba e um policial. Já na outra explosão, as informações sobre vítimas estão desencontradas, com a mídia informando que pode haver entre três e cinco feridos em estado grave e ao menos um morto.

Suspeita-se de uma ação coordenada de kamikazes ou de carros-bomba no bairro Kampung Melayu, já que as explosões ocorreram com menos de cinco minutos de diferença cada. Ao menos uma delas, ocorreu próximo a um ponto de ônibus que estava repleto de pessoas.

O país vem sofrendo com constantes ataques terroristas desde o início do ano, sendo que a maioria deles foi reivindicado por grupos extremistas como o Estado Islâmico.